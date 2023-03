Verdachten racistische projecties Alkmaar, Rotterdam en Eindhoven voorlopig vrij

De mannen die mogelijk betrokken zijn bij projecties van discriminerende leuzen op onder meer de Erasmusbrug in Rotterdam en het stadskantoor in Alkmaar zijn weer op vrije voeten. Het tweetal uit Landgraaf en Zwijndrecht wordt vervolgd voor groepsbelediging en aanzetten tot haat.

En dan natuurlijk de projecties in Rotterdam, tijdens de jaarwisseling.

Ook op een gebouw in Eindhoven waren later, op 20 februari tijdens carnaval, leuzen te zien. 'Houd Lampegat blank' en 'Alaaf namens blank Nederland', mogelijk mobiel geprojecteerd door gemaskerde mannen, zo schrijft Omroep Brabant .

En wel op het stadskantoor aan het Mallegatsplein. Met gele letters was daar die avond bijvoorbeeld 'White Lives Matter too' en 'Blanke Nederlandse boeren zijn de besten ter wereld. Laat hen niet ten onder gaan door de onteigening' te lezen.

Dat laten de rechtbank en het Openbaar Ministerie weten aan NH Nieuws. Vorige maand kwam ineens naar buiten dat ook in Alkmaar , op 18 januari, leuzen zijn geprojecteerd.

"Er is ook digitaal onderzoek gedaan"

Op een pylon van de Erasmusbrug verschenen precies om 00.00 uur, zo schrijft Rijnmond, racisme en neonazistische teksten. De politie deed onderzoek, onder meer naar de plek waar de projecties vandaan kwamen en deed daarover ook een oproep in het programma Opsporing Verzocht.

Daarnaast is er 'digitaal' onderzoek gedaan, zo laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Rotterdam weten - zij leiden het onderzoek. Daarop arresteerde de politie vorige maand een man uit Landgraaf (34) en een man uit Zwijndrecht (24).

Beiden zouden te maken hebben met de projecties in Rotterdam, maar de Zwijndrechter mogelijk ook met die in Alkmaar en de man uit Landgraaf die in Eindhoven.

Kruisboog in huis

Na hun arrestatie zijn hun woningen doorzocht. Daarbij zijn onder andere diverse gegevensdragers, een kruisboog en 3D-geprinte wapenonderdelen aangetroffen en meegenomen voor verder onderzoek.

Op dit moment worden zij dus vervolgd voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat. Tot de inhoudelijke rechtszitting zijn ze onder voorwaarden geschorst. Wanneer ze voor moeten komen is nog niet bekend. Meerdere aanhoudingen zijn niet uitgesloten.

De advocaat van de Zwijndrechter was op dit moment niet bereikbaar voor commentaar.