Veel brandweerwagens rukken uit voor brand in woning Ursem

In een vrijstaande woning aan de Walingsdijk in Ursem is afgelopen maandagnacht brand uitgebroken. De brandweer was met veel wagens aanwezig. Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Inter Visual Studio

Op maandagnacht rond 04.00 uur kreeg de brandweer een melding vanwege een brand in een vrijstaande woning aan de Walingsdijk. Meerdere wagens Het werd al vrij snel duidelijk dat er geen personen meer in de woning aanwezig waren. Omdat het een grote brand was, waren er veel brandweerwagens aanwezig. Een paar uur later was de brand onder controle. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan in onduidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen. Stichting Salvage heeft de bewoners van het huis maandagnacht opgevangen.

#inc De #brand aan de #Walingsdijk in #Ursem is onder controle. De brandweer is nog geruime tijd bezig met nabluswerkzaamheden. @salvage_nl zal de bewoners bijstaan bij de afhandeling van de schade. Einde berichtgeving. — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) February 27, 2023

Inter Visual Studio