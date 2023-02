Spanning, concentratie, maar vooral veel gezelligheid op voorronde NK Puzzelen in Obdam

Een volle zaal met liefst 42 fanatieke teams van vier: het was vanmiddag een drukte van belang op de voorronde van het NK Legpuzzelen in De Brink in Obdam. De opdracht: zo snel mogelijk een Jan van Haasteren-puzzel leggen. Er zijn zestien van zulke voorrondes en alleen de beste drie van elke ronde dringen door tot de grote finale. En dat maakte het reuze spannend.

Daarna begint alles pas echt. Er wordt afgeteld en bij nul mogen de teams het cadeaupapier van de puzzel af scheuren om te zien welke puzzel ze vandaag moeten gaan leggen. "Oh, het is The Big Leak" zegt Saskia van Haasteren, de dochter van Jan. "Ja, dat is geen makkelijke."

Als we vragen wat een puzzel nou moeilijk of juiste makkelijker maakt, legt Saskia uit dat een puzzel met veel verschillende kleuren, minder moeilijk is, omdat het sorteren makkelijker gaat. En dat is één van de tactieken.

De juiste tactiek

Veel draait om tactiek bij het snel oplossen van een puzzel die je niet kent. Heb je een goede tactiek, dan maak je een goede kans. Een team dat een eerdere editie gewonnen heeft, wil haar tactiek dan ook absoluut niet prijsgeven.

Saskia vertelt dat ze veel tactieken ziet. De tactiek waarbij duidelijk zichtbaar is wat de taakverdeling binnen het team is en waar goed gecommuniceerd wordt, heeft de meeste kans om de finale te halen.

Spanning, maar ook gezelligheid

Op de achtergrond wordt flink gepuzzeld. Erg serieus, maar ook voor gezelligheid is veel plek. Er is een goede sfeer en de 'gezelligheidspuzzelaars' blèren mee op de Hollandse hits. Maar bij de finale is dat straks wel anders. "Dat is echt een stapje verder", vertelt Saskia. "Dan zie je echt dat iedereen voor de winst gaat, vandaag zijn er ook nog teams die het gewoon leuk vinden om mee te doen voor de gezelligheid."

De grote finale laat nog heel even op zich wachten, want die is pas begin mei. De puzzel is dan een totaal nieuwe. "Ik weet het onderwerp al, maar ik verklap niets", grijnst Saskia. De grote Jan van Haasteren zelf is er die dag ook bij. En de winnaar? Die krijgt een wisselbeker en eeuwige roem. Namens deze Noord-Hollandse voorronde doen The Puzzling Sisters sowieso mee, want die bleken vandaag de winnaar.