Peiling: GroenLinks en PvdA aan kop bij Amsterdamse kiezer, BBB op 5%

Op 15 maart mogen Amsterdammers naar de stembus voor de Provinciale Staten, de verkiezing die ook de zetelverdeling in de Eerste Kamer bepaalt.

Onderzoeksbureau O&S peilde de politieke voorkeur onder 1246 Amsterdammers. Daaruit blijkt dat GroenLinks en de PvdA aan kop gaan, beide rond de 18%, met een voorsprong voor GroenLinks (18,3%). Ten opzichte van vier jaar geleden levert de partij in, vergeleken met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 stijgt de partij juist weer in de kiezersgunst.

De PvdA blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van vorig jaar en zou nu op 17,5% uitkomen; wel zouden de sociaaldemocraten een flinke winst boeken in vergelijking met de Provinciale Statenverkiezingen van vier jaar geleden.

Belangrijk verschil is wel dat BIJ1 nu niet meedoet; vorig jaar was de partij nog goed voor 7% van de stemmen. Daarvan lijken de SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks te profiteren. De combinatie GroenLinks/PvdA scoort in deze peiling overigens niet veel hoger dan vier jaar geleden: het opgetelde percentage is vergelijkbaar met de uitslag van 2019 (35,2% toen tegen 35,8% nu). Beide partijen willen na de verkiezingen één fractie gaan vormen in de Eerste Kamer.

D66 levert in ten opzichte van zowel de gemeenteraadsverkiezingen als de verkiezingen vier jaar geleden, en zou nu op ruim 11% uitkomen. De VVD verliest licht en komt uit op 10%. De Partij voor de Dieren groeit naar 11% en zou daarmee de VVD voorbijgaan als vierde partij in de stad.

Nieuwkomer BBB, die het in landelijke peilingen erg goed doet, zou in Amsterdam op 5% kunnen rekenen. Forum voor Democratie, vier jaar geleden nog goed voor bijna 9% in Amsterdam, verliest in deze peiling fors en scoort minder dan 2%. JA21 komt uit op 3% en lijkt daarmee niet echt van te profiteren van dat verlies.

De gehele uitslag van de peiling: