Man met gespannen kruisboog op Schiphol, NS-medewerker grijpt dapper in

De verdachte is meegenomen naar het bureau van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol Plaza. De marechaussee doet verder onderzoek. Er is niemand gewond geraakt.

Volgens de marechaussee was er maar kort sprake van een dreiging, dankzij de snelle actie van de NS-medewerker. Op het moment van de aanhouding was het heel druk op de perrons.

Zojuist is op een perron op Schiphol een man aangehouden die op het spoor liep met een gespannen kruisboog en zorgde voor een dreigende situatie. Aanhouding door @KMar_PenB_SPL die verder onderzoek doet naar de aangehouden verdachte. pic.twitter.com/gGRk7XG10D

