Paar honderd demonstranten op Dam voor woonprotest en mars tegen leegstand

Er zijn een paar honderd demonstranten aanwezig. De organisatie schreef in een aankondiging op de eigen site dat eerdere demonstraties de afgelopen jaren nog niets veranderden. "Het aantal dak- en thuisloze mensen is niet afgenomen, de beschikbaarheid van sociale huurwoningen is niet toegenomen en miljoenen huurders leven nog iedere dag met de gevolgen van veel te dure, tijdelijke contracten in de vrije sector."

Volgens de organisatie staan er in binnensteden 'talloze panden leeg, ten behoeve van grote retailbedrijven en vastgoedbeleggers'. "Een grove schande. Men kan maar één conclusie trekken: massaal demonstreren blijkt onvoldoende, en er is dus meer verzet nodig. Veel meer."

Toespraken en mars

Op de Dam vinden verschillende toespraken plaats. De organisatie wilde daarna door de Kalverstraat lopen, maar dat plan is afgeblazen omdat de organisatie niet aan de voorwaarden van de gemeente wilde of kon voldoen. Zo mochten er maximaal 2.000 demonstranten tegelijk door de winkelstraat lopen. In plaats van de Kalverstraat heeft de organisatie het Rokin uitgekozen voor de mars.

De protestmars eindigt vanmiddag bij de Stopera.