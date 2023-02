Eerste EK Calisthenics ooit in de RAI: "Trots dat het hier kan plaatsvinden"

Het eerste EK Calisthenics ooit vindt dit weekend plaats in de RAI. Calisthenics is een vorm van krachttraining waarbij je alleen gebruik maakt van je eigen lichaamsgewicht, in plaats van halters bijvoorbeeld. Negentien Europese landen stuurden hun krachtpatsers naar Amsterdam.

"Dit is mijn stad, ik ben hier geboren en getogen," vertelt organisator Paco Podunajec. "Ik ben trots dat het EK in Amsterdam kan plaatsvinden." Volgens Podunajec is Calisthenics een sport voor iedereen: "Je hoeft niet fit te zijn en er perfect uit te zien. Het gaat erom dat je beweegt."

Daar is een Franse fan, die een trui draagt met "go hard or go home", het niet mee eens. "You make it hard or you not", legt hij uit. "If you not, you going home."

Het EK trok ook fans die zelf de sport niet beoefenen. "Het is wel mooi om te zien toch?", zei een van hen. "Dat vind ik wel. Ik vind het wel mooi om te zien."