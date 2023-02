Intimidatie en overlast: voortbestaan shisha lounge in Noord onzeker

De gemeente had de exploitatievergunning van een shisha lounge in Noord niet zomaar mogen verlengen. Dat heeft de rechtbank deze week geoordeeld. Omwonenden deden vele meldingen over de zaak en die meldingen zijn nog niet goed onderzocht.

De gemeente erkende dat er veel meldingen van overlast zijn, maar handhavers deden tussen 9 juni 2019 tot 8 september 2019 achttien controles en hebben geen overtredingen of overlast kunnen vaststellen. Ook zegt de gemeente dat het niet duidelijk is of het bedrijf verantwoordelijk kan worden gehouden voor de overlast. De meldingen zouden daarom geen reden zijn om de exploitatievergunning of de vergunning voor het terras te weigeren.

Volgens de rechtbank zijn de meldingen 'talrijk, gedetailleerd en ernstig'. De buurtbewoner die naar de rechter was gestapt had in zes jaar 96 meldingen gedaan en een groot aantal andere omwonenden heeft ook geklaagd. In 2019 kwamen er 24 bezwaarschriften tegen de exploitatievergunning binnen en tegen de uitbreiding van het terras werd door zes andere omwonden bezwaar gemaakt. "Ik vul al 10 jaar die klachten in", gaf een andere omwonende aan. "Ik ga namelijk niet als vrouw alleen op straat na 0.00 om tegen de eigenaar en de mannen die buiten staan te zeggen ik hinder heb. Ik voel me niet veilig om dit te doen. "

Terreurverdachte

Verder waren er in 2015, 2017 en 2018 zijn bestuurlijke waarschuwingen gegeven omdat geen leidinggevende aanwezig was en wegens overtreding van de sluitingstijden. In augustus 2016 is in het bedrijf een terreurverdachte aangehouden. In dat jaar was er ook een schietpartij. De zoon van de toenmalige eigenaar heeft de shisha lounge overgenomen, maar de rechtbank 'ziet geen aanwijzingen dat de klantenkring na de bedrijfsovername wezenlijk is veranderd'.