Man in hoofd gestoken bij ruzie op Rozengracht

Een man is vanochtend gewond geraakt bij een steekpartij op de Rozengracht in het centrum. Agenten hebben een verdachte opgepakt.

De steekpartij vond rond 05.35 uur plaats. Het slachtoffer was na een ruzie tussen meerdere personen in zijn hoofd gestoken. Volgens omstanders werd hij met glas gestoken.

Meerdere ambulances en politiewagens werden opgeroepen en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte was na de steekpartij nog in de buurt en was net als het slachtoffer ook bebloed. Hij is naar het politiebureau gebracht.

De politie is een onderzoek gestart. "Er is nog geen aangifte gedaan, dus we weten niet wat de aanleiding was", zegt een politiewoordvoerder.