Frustrerende avond FC Volendam; Stankovic en Oristanio kunnen nederlaag niet afwenden

FC Volendam kende een zeer teleurstellende avond in Nijmegen. De ploeg ging hard onderuit tegen NEC: 3-0. Volendam blijft echter wel op de veertiende plek staan in de eredivisie.

Via Elayis Tavsan werden de Nijmegenaren voor het eerst gevaarlijk. Het schot van de oud-speler van Telstar ging naast het doel van Stankovic. Even later liet de Serviër bijna een vrije trap van Oussama Tannane glippen. De bal werd ternauwernood voor de lijn gepakt. Stankovic en Xavier Mbuyamba zorgde dat 0-0 bleef bij een grote kans van NEC. Franco Antonucci had voor de rust nog een schotkans, Cillessen hield die inzet tegen.

Bij de Volendammers ontbraken Robert Mühren, Derry John Murkin en Bilal Ould-Chikh. Daartegenover stond de terugkeer van Filip Stankovic onder de lat. De jarige doelman kampte met een blessure en stond gisteren weer op het trainingsveld. Gaetano Oristanio speelde (in afwachting van zijn tuchtzaak) weer vanaf het begin. Er was een droomstart voor de Palingboeren, maar een inzet van Calvin Twigt werd net gekeerd door Jasper Cillessen.

Het ging in de tweede helft alsnog mis voor Volendam. Na een corner van Lasse Schöne kwam de bal via Philippe Sandler terecht bij Iván Márquez. De Spanjaard tikte de bal van dichtbij binnen: 1-0. NEC bleef hierna de bovenliggende partij zonder te profiteren. Zo faalde Tavsan oog in oog met Stankovic. Landry Dimata zorgde in de 66e minuut alsnog voor de 2-0.

Hij kreeg de bal van de uitblinkende Tannane en schoot raak. De middenvelder zag een vrije trap even later nét over de kruising scheren. Invallers Walid Ould-Chikh en Henk Veerman kregen nog mogelijkheden zonder succes. Dat gold ook voor Oristanio. Hij speelde zichzelf knap vrij, alleen had de Italiaan het vizier niet op scherp. Invaller Pedro Margues maakte de avond in blessuretijd nog vervelender: 3-0.

FC Volendam blijft - ondanks de nederlaag - op een gedeelde veertiende plek staan in de eredivisie. Concurrent Excelsior Rotterdam verloor verrassend van FC Groningen, maar Volendam kon niet profiteren. FC Emmen is volgende week zaterdag de eerstvolgende tegenstander.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Plat, Mbuyamba, Flint, Benamar (Buur/76), James; Eiting, Twigt (Da Silva/76), Antonucci (Veerman/65); Van Mieghem (W. Ould-Chikh/69), Oristanio