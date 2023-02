Volleyballers Huizen starten ijzersterk aan slotstuk competitie

De volleyballers van Huizen hebben vanavond een klinkende zege geboekt bij de start van de B-groep in de Nederlandse eredivisie. De ploeg van trainer Teun Buijs won met 3-0 in sets op bezoek bij Taurus in Houten.

Huizen eindigde na het einde van de reguliere competitie als achtste en was dus veroordeeld tot het spelen in de B-poule. Op bezoek in het Utrechtse Houten was enkel de eerste set spannend. Mede dankzij goed serveren van de Noord-Hollandse ploeg werd deze met slechts twee punten verschil binnen gesleept: 25-23. Tekst gaat verder onder de video.

Taurus kwam er met name in de tweede set niet aan te pas en moest ook deze set aan Huizen laten. Met dankzij een goede serie van acht punten op rij werd het in die tweede set uiteindelijk 25-15.

Aanstaande maandag zal er in de televisie-uitzending van NH Sport (17.11 uur) aandacht zijn voor het seizoen en de torenhoge ambities van de volleyballers van Huizen.

In de reguliere competitie had Huizen ook al twee keer van Taurus gewonnen en ook vanavond was de promovendus te sterk. In de derde set maakte Huizen het vakkundig af en zo werd ook de laatste set ruimschoots gewonnen: 25-19. Door de overwinning gaat Huizen voorlopig aan kop in de B-poule.