Volwassen kleurboeken en wandelen: welke coronahobby's beoefenen we nog steeds?

Een korte rondvraag door NH Nieuws laat zien dat coronahobby's over het algemeen de 'oude vertrouwde' hobby's zijn. Zo werden er honden geadopteerd en werd het fototoestel opgepakt. En als het even kan, worden meerdere bezigheden gecombineerd. "Ik ben meer gaan fotograferen," vertelt een wandelaar. "Je gaat veel wandelen, je gaat dat dan lopend uitzoeken. En nu, sinds we een hond hebben, doen we dat nog meer."

Niet iedereen vindt die explosie van coronahobby's even gezellig. Volgens boswachter John Didderen worden sommige bezigheden, zoals sporten in groepsverband of fietstochten in natuurgebieden, niet door iedereen evenveel gewaardeerd.