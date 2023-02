🔴 Liveblog | Hovocubo ten onder tegen FC Eindhoven en aftellen naar AZ - Cambuur/ NEC - FC Volendam

Er is weer volop aandacht voor de wedstrijden van AZ en FC Volendam. De Alkmaarders beginnen 20.00 uur tegen Cambuur, een uur later is in Nijmegen de aftrap van NEC - FC Volendam. We zijn vandaag ook aanwezig bij de volleyballers van Huizen. Zij beginnen hun strijd tegen degradatie uit de eredivisie tegen Taurus.