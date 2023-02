Woonprotest niet door Kalverstraat in Amsterdam, organisatie boos over voorwaarden die driehoek stelt

De 'mars tegen leegstand', onderdeel van het Woonprotest, zal zondag niet door de Kalverstraat in Amsterdam trekken. Dat heeft de organisatie vanochtend bekend gemaakt. De mars mocht van de driehoek (burgemeester, politiechef en officier van justitie) in principe door de winkelstraat, maar alleen als dat in groepen zou gebeuren en het deelnemersaantal niet hoger zou zijn dan 2000. De organisatie noemt dat 'onacceptabele voorwaarden' en verlegt de route naar het Rokin.

Zondag wordt er in de Amsterdamse binnenstad geprotesteerd tegen het huidige woningbeleid in Nederland. De organisatie van het Woonprotest strijdt voor voldoende en betaalbare huisvesting en een betere grip op de huur- en huizenprijzen.

De organisatoren wilden een 'mars tegen de leegstand' lopen door de Kalverstraat, maar ziet daar nu vanaf omdat de driehoek van burgemeester, politie en justitie het volgens hen 'onmogelijk heeft gemaakt' om door de winkelstraat te trekken. "We kunnen door de gecreëerde situatie niet anders dan de route wijzigen, terwijl de Kalverstraat juist van essentieel belang is voor onze manifestatie."

Volgens de driehoek mag er gedemonstreerd worden, maar is het ook verantwoordelijk voor de veiligheid van inwoners, bezoekers en demonstranten in de stad. Vanwege de voorjaarsvakantie zal het in de Kalverstraat naar verwachting drukker zijn dan gemiddeld. De politie vindt het risico dat mensen daardoor mogelijk in de verdrukking zouden raken te groot en stelde daarom voorwaarden aan de grootte van de protestmars.

Demonstratierecht

"Met het stellen van deze onhaalbare en onrealistische voorwaarden schendt de driehoek ons demonstratierecht", aldus mede-organisator Sander van der Kraan. De driehoek stelt juist dat ze de demonstratie willen faciliteren, maar dus wel onder beperkende voorwaarden.

De ondernemers in de Kalverstraat hadden in een brief aan burgemeester Halsema laten weten bezorgd te zijn over de aangekondigde protestmars door hun straat."We moeten er niet aan denken dat er oudere mensen of kinderen per ongeluk in dit protestgeweld terecht komen,"stond er te lezen in de brief.

De route van de protestmars is nu verlegd van de Dam via het Rokin naar de Stopera. In september 2021 was er ook een Woonprotest in de stad, dat trok toen duizenden demonstranten.