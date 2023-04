Breezand verloor haar vaste buslijn, gelukkig werken ze in de Noordkop aan een alternatief

Het openbaar vervoer verschraalt in de provincie. In vijf jaar tijd verloor Noord-Holland 283 haltes, blijkt uit recente cijfers. Met name de Noordkop moet het met een stuk minder bussen doen. Zo ook in Breezand, uit dit dorp verdween de enige vaste buslijn en nu moeten ze het rooien met een busje op afroepbasis. Gelukkig wordt er iets verderop in de Noordkop gewerkt aan een oplossing.

Breezand is een bescheiden dorp met ongeveer vierduizend inwoners midden in de Anna Paulownapolder. Het heeft meerdere sportverenigingen, een kerk, een bouwmarkt en zelfs een eigen museum over de regio. Eigenlijk alles wat een mens nodig heeft. Op één ding na: een vaste buslijn. En dat moet anders, vinden ze in de Noordkop.

In vijf jaar tijd verloor Noord-Holland 283 bushaltes. Dit blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), inzichtelijk gemaakt door KRO-Pointer , Uit de cijfers blijkt dat in Schagen, Den Helder en Hollands Kroon 16 haltes zijn verdwenen in vijf jaar tijd.

Heneweers plan kent veel overeenkomsten met dit Overal Flex-systeem, behalve dat het dus breder beschikbaar is. "Elk busje dat toch al rondrijdt in de regio wordt zo optimaal benut", vindt Heneweer. "En het is ook nog beter voor het milieu."

Nu is er al een busje op afroepbasis, maar die is beperkt beschikbaar. Breezanders verloren op in 2018 'hun' lijn 158 van Anna Paulowna naar Den Helder. Daarvoor in de plaats kwam een zogenoemde 'Overal Flex'-bus van Connexxion.

Hoe gaat dat dan werken? De hopper rijdt op aanvraag. Via een app vraag je een rit aan, waarna je wordt opgepikt door een van de busjes in de buurt. Die brengen je van deur tot deur. Betaling gaat via de OV-chipkaart.

Het leerlingenvervoer, de regiotaxi en het zorgvervoer in de regio worden nu nog allemaal apart van elkaar georganiseerd en gereden. "Neem bijvoorbeeld het leerlingenvervoer in de regio", vertelt Piet Heneweer. "Die rijden tot half negen 's ochtends en dan staan ze de hele middag stil, tot een uurtje of half vier. Dat is zonde."

"Het is eigenlijk wel belachelijk dat dat van ons moet komen", vertelt Piet Heneweer (84). Heneweer is geboren Nieuwe Niedorper en oprichter van de zogenoemde 'omni-vervoervereniging Noord-Holland Noord'. Belachelijk of niet, Heneweer denkt graag mee aan een oplossing om het openbaar vervoer in de Noordkop uit te breiden en te optimaliseren.

Bovendien rijden de busjes van Overal Flex inmiddels nog maar weinig. Tot afgelopen december waren ze nog zeven dagen per week zowel overdag als ’s avonds beschikbaar. Vanwege het lage aantal reizigers is de beschikbaarheid teruggebracht naar werkdagen tot 18:00 uur, laat Connexxion weten. Niet ideaal voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, zoals bijvoorbeeld de ouderen.

"Want ook in Breezand vergrijzen we", legt Ronald Stekelenburg uit. Stekelenburg is voorzitter van de Breezandse dorpsraad en merkt de onvrede over het huidige openbaar vervoer in het dorp. "En als de jeugd in het weekend wil stappen, dan moeten ze het vervoer nu zelf regelen."

Heneweer heeft zijn plannen voor de hopper ingediend bij de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon. De bal ligt nu dus bij de wethouders. Ondanks dat Heneweer niet te spreken is over het tempo waarmee zijn plannen worden behandeld, heeft hij goede hoop dat 'zijn' NK-Hopper een vlucht zal nemen. 'Wordt vervolgd', aldus de gemeenten.

Deze Noordkop Hopper is niet het eerste concept uit de koker van Piet Heneweer. Eerder bedacht hij ook al de Belbus in de Noordkop, die een succes is geworden en inmiddels al meer dan tien jaar rijdt in de Noordkop.

Stekelenburg ziet wel heil in het plan van Heneweer. Met name nu de flexbus in 'zijn' Breezand alleen nog maar doordeweeks rijdt. Hij kan er wel begrip voor opbrengen dat er flink in de dienstregeling is gesneden vanwege het kostenplaatje, toch zit het hem niet helemaal lekker. "Want in de basis moet openbaar vervoer gewoon een service zijn waar je op kan rekenen."