Slachtoffer fatale brand in bedrijfspand Schellinkhout is de 38-jarige Edilene

De politie heeft vandaag bevestigd dat er een 38-jarige vrouw uit Lelystad is omgekomen bij de brand in een bedrijfspand in Schellinkhout. Het gaat om de 38-jarige Edilene, bevestigt haar familie. De politie vertelde al eerder dat het voor '99,9 procent' zeker ging om Edilene (38) uit Lelystad, maar de uitslag van het DNA-onderzoek liet twee weken op zich wachten.

In de nacht van 28 op 29 januari woedt in een bedrijfspand in Schellinkhout een grote brand. Een dag later wordt een lichaam in het bedrijfspand gevonden. Al snel wordt duidelijk dat er mensen illegaal in de bedrijfsunits woonden.

Degene die in de vlammenzee is overleden, is voor '99,9 procent' zijn vrouw Edilene, vertelde de politie kort na de brand aan haar man Antoon. De nabestaanden van het slachtoffer zijn over de uitslag van het onderzoek geïnformeerd. Haar familie bevestigt tegen NH Nieuws dat het gaat om Edilene.

De politie heeft het strafrechtelijke onderzoek afgerond, er wordt niemand vervolgd. Ook naar de oorzaak van de brand wordt geen onderzoek meer gedaan. De vlammenzee was zo heftig dat de oorzaak van de brand niet meer achterhaald kan worden.