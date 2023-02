Aansluitingstreffer Hlynsson levert geen punten op voor Jong Ajax

De tweede wedstrijd van trainer Dave Vos leverde dus niet de volle buit op. Bij zijn debuut afgelopen maandag tegen MVV Maastricht werd het nog 4-2. Freek Heerkens zorgde na elf minuten voor de 1-0. De verdediger poeierde de bal achter Charlie Setford. Jaydon Banel kon daarna gelijkmaken, maar een voorzet van Tristan Gooijer kwam niet aan.

Max Svensson maakte enkele minuten later de 2-0. Willem II kreeg hierna nog een grote kans via Leeroy Owusu. Zijn assist werd door Oliver Aertssen net aan over het doel gewerkt. Het was Kristian Hlynsson, die vlak voor rust de spanning terugbracht uit een vrije trap: 2-1.

