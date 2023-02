Den Uyl brug in Zaandam afgesloten vanwege brand in auto

De Den Uyl brug in Zaandam is in beide richtingen afgesloten vanwege een mogelijke explosie in een auto. De bestuurder van de auto raakte hierbij gewond.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd op de brug. Rond kwart over acht vanavond raakte de bestuurder van een auto met een Moldavisch kenteken gewond na een explosie of brand in zijn auto.

De bestuurder is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis en de brug is afgezet. De brandweer en Adviseur Gevaarlijke Stoffen doen onderzoek.