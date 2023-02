Permanente azc in Haarlem 'niet megagroot en als het moet, dan maar in het westen'

Haarlem heeft de opdracht om 620 asielzoekers te vestigen in een permanent asielzoekerscentrum. In de regio IJmond/Zuid-Kennemerland is er opvang nodig voor 2108 mensen. Mochten de gemeenten over een maand niet met een locatie op de proppen komen, dan wijst het rijk er één aan.

Haarlem moet volgens de gemeenteraad vooral locaties in het westen van de stad zoeken. Dat stellen raadsleden Sander van der Raadt van Trots Haarlem en Matin Abbasi van de PvdA in het Politiek Café van debatcentrum De Pletterij gisteravond.

Opvangcrisis

"Het wordt een puzzel, maar daar mogen de mensen ook wel eens wat bijdragen.", stelt Abbasi. Hij is zelf 25 jaar geleden in een azc opgevangen met zijn gezin, toen ze vluchtten uit Iran. Het is volgens hem jammer dat er asielzoekerscentra zijn gesloten toen er even wat minder vluchtelingen naar Nederland kwamen, en er niet rekening is gehouden met weer een toenemende stroom. Afgelopen jaren zijn er minder vluchtelingen dan 25 jaar geleden, berekent hij. "Het is nu een opvangcrisis en geen vluchtelingencrisis."

De Haarlemse gemeenteraad heeft zicht uitgesproken voor het zoeken van een paar kleinere locaties in plaats van één mega-azc. En dan het liefst in het westen van Haarlem, hoewel de locaties daar niet voor het oprapen liggen. "Maar ik vind het lastig als we telkens in de Slachthuisbuurt of Schalkwijk uitkomen voor opvanglocaties", aldus Matin Abbasi.

Ook Sander van der Raadt van Trots Haarlem is het daar roerend mee eens. Maar hij wil zeker niet overhaast locaties aanwijzen en gruwelt van de deadline van 1 april, die het rijk heeft gesteld. "Doe geen paniekvoetbal, maar kijk rustig waar het kan", stelt Sander van der Raadt van Trots Haarlem.

Politiek Café Pletterij

Zoals hoe de gemeente haar eigen personeel diverser wil krijgen en een column van burgemeester Jos Wienen over één jaar na de invasie van Rusland in Oekraïne. Daarbij bedankte hij de vele Haarlemmers die hun eigen huis ter beschikking stelde voor de vele vluchtelingen van de oorlog.