Vergrijzing slaat toe bij vliegtuigmonteurs Schiphol: "Ernstige zorgen over opvolging"

De NVLT heeft de Tweede Kamer gevraagd om in actie te komen. Opleidingsmogelijkheden zouden in het hele land moeten worden uitgebreid en er moet campagne gevoerd worden om jongeren over te halen om voor het monteursvak te kiezen en nieuwe technici te werven. Zonder genoeg personeel komt de luchtvaart 'piepend en krakend' tot stilstand, "met alle landelijke financiële en economische gevolgen van dien", zegt de bond.

Volledig statement KLM

Zoals in zoveel andere sectoren kampt de luchtvaartsector en dus ook Engineering & Maintenance van KLM met een arbeidsmarkttekort. We doen er alles aan om vaste en tijdelijke krachten te werven door onder andere het voeren van campagnes, het bezoeken van scholen en grote evenementen waar ROC leerlingen aanwezig zijn.

Ook zetten we graag afgestudeerden aan de universiteit en stagiairs in waar dat mogelijk is. In de maand januari hebben we al ruim 40 nieuwe collega’s bij Engineering & Maintenance mogen verwelkomen. Dit zet ook in februari goed door want ook nu stroomt een groot aantal technici in.

Uiteraard moeten zij opgeleid worden om hun licentie te halen en vakbekwaam te worden voor een type vliegtuig. Ze moeten vervolgens ervaringsjaren opdoen en dit kost tijd. Kortom, werving van nieuwe collega’s en hun opleiding krijgt nu en in de aankomende periode onze volle aandacht.