Alkmaarse kookactie levert bijna 3.000 euro op voor Syrië

Een kookactie van de Syrisch Alkmaarse Yasmin Issa voor aardbevingsslachtoffers in Syrië heeft bijna drieduizend euro opgeleverd. "Ik dacht: als we eten verkopen dan maakt dat de mensen hier blij, want dan hebben ze lekkere hapjes. En wij kunnen ook gelijk een beetje geld verzamelen voor de slachtoffers."

Yasmin Issa zag dat de hulp voor het aardbevingsgebied vooral naar Turkije gaat, dus wilde zij zich juist inzetten voor de mensen in haar geboorteland. Samen met twintig vrijwilligers bereidde ze op eigen kosten maaltijden voor het goede doel. Een plek om het te verkopen vond ze in wijkcentrum De Alkenhorst.

Twee dagen achtereen werden er maaltijden à 5 euro geserveerd in het buurthuis in de wijk De Hoef, dat leverde uiteindelijk 2.769,50 euro op. "Er zijn echt honderden mensen op de actie afgekomen. We zijn heel dankbaar voor alle aandacht en alle lieve donaties", vertelt Floortje Jacobs-Zuurbier van het wijkcentrum. "En er komen nog een aantal donaties bij, hebben we gehoord."

