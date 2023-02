Rasom: van machteloos gevoel tot volwaardige ontmoetingsplek voor vluchtelingen

Precies een jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Machteloos voelde de Oekraïense Anna Ivanchenko zich op dat moment. Gelukkig woonde ze op dat moment al in Haarlem, maar ze voelde zich zo hulpeloos dat ze iedereen om haar heen opriep om te helpen. Dat idee is vandaag de dag uitgeroeid tot een volwaardige ontmoetingsplek voor vluchtelingen.

Rasom is uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor vluchtelingen in Haarlem - NH Nieuws

Anna heeft nog steeds familie in het zwaarbevochten Cherson wonen. Gelukkig wonen haar grootouders wel inmiddels in Haarlem. "Ze zijn twee maanden geleden naar hier gekomen en nu zijn ze bij mij. Dat is het dierbaarste wat je kunt hebben."