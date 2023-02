Al een jaar in de tijdelijke opvang: "Douche goed, toilet goed, dank u wel Holland"

Eén van de bewoners is de 75-jarige Zarzand uit Melitopol, de stad in het zuidoosten van Oekraïne die nog altijd in handen is van de Russen. Sinds maart woont Zarzand op de Carissima en hij is duidelijk erg te spreken over de opvang en de mensen die dat voor hem organiseren. "Douche goed, toilet goed, dank u wel Holland", vertelt hij tijdens een rondleiding. Zarzand werkt ondanks zijn leeftijd en een liesbreuk doordeweeks op de bloemenveiling in Aalsmeer.

Minder hoopvol wat dat betreft is de 33-jarige Tyhran uit Kyiv die sinds november op de boot woont: "Zelfs als Rusland zich terugtrekt, dan blijven we te maken houden met een agressieve buur."



Voorlopig kiest hij er daarom voor om ook over een toekomst in Nederland na te denken, in september begint hij aan een studie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Voor nu is hij op de boot tevreden en probeert geld opzij te zetten voor het geval hij straks ook zijn moeder uit Kyiv moet laten overkomen.



De gemeentelijke opvang op de Carissima houdt over een maand overigens wel op, de mensen daar zullen dan worden overgeplaatst naar andere 'semi-permanente opvanglocaties'.