Wethouder Meliani neemt meeste taken van vertrokken Rijxman over

Wethouder Touria Meliani wordt voorlopig verantwoordelijk voor de meeste taken van Shula Rijxman (D66), die deze week aankondigde ontslag te nemen. Het gaat om een tijdelijke situatie, na de voorjaarsvakantie is er waarschijnlijk een nieuwe wethouder.

Het gaat om de portefeuilles ICT & Digitale Stad, Lokale Media, Zorg & Maatschappelijke ontwikkeling en Publieke Gezondheid & Preventie. Wethouder Reinier van Dantzig wordt verantwoordelijk voor het Afval Energie Bedrijf (AEB) en wethouder Hester van Buren voor de andere deelnemingen van de gemeente.

"Deze tijdelijke waarneming geldt tot het moment dat wij u nader informeren", schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. "Verwachting is dat dit kort na het Voorjaarsreces zal zijn."

Rijxman legde haar taken na acht maanden neer omdat het wethouderschap toch niet bij haar paste en er 'onvoldoende ruimte is om de dingen te doen op een manier die effectief is en die aansluit bij wie ik ben en wil zijn'.

De gemeente telde negen wethouders, maar door het vertrek van Rijxman zijn dat er momenteel acht.