Oekraïense liedjes te horen vanuit Raadhuistoren, Hilversum staat stil bij één jaar oorlog

Op 24 februari, vandaag precies één jaar geleden, vielen Russische troepen Oekraïne binnen. Een dag dat bij veel Oekraïners in het geheugen geschrift staat. In Hilversum wordt op muzikale wijze stil gestaan bij één jaar oorlog. Vanaf de raadhuistoren worden namelijk verschillende Oekraïense liedjes gespeeld.

Op vrijdagmiddag van 12.00 tot 12.30 uur schalt er vanuit de Raadhuistoren in Hilversum Oekraïense muziek, gespeeld door stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek. Het initiatief komt uit de koker van de Rotary.

In het puntje van de Raadhuistoren, op vijftig meter hoogte, bespeelt stadsbeiaardier Wim het carillon, ook wel Beiaard genoemd. Dit is een met klavier bespeelbaar muziekinstrument, bestaande uit 51 klokken. Naast het Oekraïense volkslied waren ook liederen als Marigolds en Mighty Dnieper Roars via het klokkenspel te horen.