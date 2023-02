Verkiezingen voor het waterschap: wat betekent klimaatverandering voor ons water?

Op 15 maart zijn er niet alleen de verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar ook de waterschapsverkiezingen. Maar wat doen de Waterschappen eigenlijk? Met welke thema's houden zij zich bezig? Presentator Koen Bugter zoekt het voor je uit in een nieuwe reeks van Expeditie Noord-Holland. In de tweede aflevering vraagt Koen zich af: is het slim om vooraf te investeren óf achteraf te repareren, nu het waterschap wordt geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering?

Door klimaatverandering zagen we de afgelopen jaren vaker piekbuien, ook wel clusterbuien genoemd. Er valt dan in korte tijd heel veel regen. In Egmond aan de Hoef werd boer Valkering twee jaar geleden getroffen door een piekbui en het zette het land van de boer volledig onder water. "Het was een drama. Er was geen redden aan," aldus de bloembollenboer. De bollen stonden volledig onder water en de mogelijke oogst was daarmee vernietigd. Dat was een enorme schadepost: "het was een troosteloos gezicht. Ik schat dat we zo'n 2 á 3 ton schade hadden."

Waterbedeffect

Boer Valkering weet nog goed hoe boeren met grote tractoren het water probeerde weg te pompen. Dat lukte niet goed. "Iedereen (de omliggende boeren red.) ging het water wegpompen. Je krijgt een waterbedeffect. Waar de een het water wegkrijgt, komt het bij de buurman terecht." Het waterschap kon op dat moment niet voldoende de regie voeren volgens de boer. "Het zou fijn zijn als de waterschap de volgende keer bepaalde punten aanwijst waar we het water weg kunnen pompen."

Maarten Poort van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier erkent de kritiek. In Bergen bij het oude vliegveld wordt niet voor niets geïnvesteerd in een grote 'badkuip' waar het overtollig water indien nodig naartoe kan stromen. "Het is een parkeerhaven als er teveel water is op de boezem" aldus Poort en anders doet het gebied dienst als een natuurgebied voor onder meer vogels.