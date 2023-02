Zoveelste staking zorgt voor frustratie op het busstation: 'Het is kut'

Chauffeurs in het streekvervoer hebben vandaag opnieuw het werk neergelegd om een betere cao af te dwingen. Voor de wachtende passagiers zorgde het vooral voor veel onzekerheid en irritatie op het busstation. Volgens de vervoerders rijdt morgen alles weer als vanouds.

De staking binnen het streekvervoer zorgde vandaag weer voor flink wat frustratie bij het busstation. "Ik heb een lange dag gehad", vertelt een wachtende dame bij busstation Hoofddorp. "Dan is het wel heel vervelend als de bus niet komt."

'75 procent rijdt niet'

Het gaat vandaag om een staking in het streekvervoer. Vervoerders EBS en Transdev (Connexxion en de Schiphol-lijn) verzorgen het streekvervoer in de provincie, op Amsterdam na. EBS rijdt in de regio Waterland. Transdev heeft de regio's Zaanstreek, Amstelland-Meerlanden, Noord-Holland Noord, Haarlem-IJmond en 't Gooi onder zich. Het stadsvervoer (zoals de GVB) en NS valt buiten deze staking.

Op OV-app 9292 is het lastig inschatten hoeveel bussen er nou precies niet rijden. Volgens de app rijdt 25 tot 75 procent van het streekvervoer vandaag niet. EBS meldt dat er in Waterland zo'n 40 procent van de bussen wél rijden.

Opnieuw staken

"Morgen rijdt alles weer als vanouds", aldus de woordvoerder van vervoerder EBS. Hij voorziet geen problemen met de dienstregeling. "We weten inmiddels, helaas uit ervaring, dat de volgende dag na een staking iedereen weer gewoon aan het werk gaat."

Twee weken geleden legde het personeel in het streekvervoer ook al het werk neer. Vakbonden CNV en FNV laten weten opnieuw te gaan staken in het streekvervoer als werkgevers niet met een beter loonbod komen.

Vervoerder Transdev was niet bereikbaar voor een reactie.