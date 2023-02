Wethouder Van der Horst ook op kieslijst waterschap: "Volgende keer doe ik dit niet meer"

Van der Horst is als wethouder Water namens de gemeente Amsterdam één van de drie leden van het Stichtingsbestuur van Waternet. Naast Van der Horst zijn dat de dijkgraaf en een onafhankelijke voorzitter.

Waterschapswet

Volgens de Waterschapswet kan een wethouder (uit hetzelfde waterschap) helemaal geen waterschapsbestuurslid zijn, wegens onverenigbaarheid van functies. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor ministers en leden van de provinciale staten.

De wethouder laat in een reactie aan AT5 weten dat ze zich beschikbaar stelde als lijstduwer 'in de hoop een steentje bij te dragen aan de opkomst, omdat deze verkiezing over het algemeen weinig kiezers trekt'. De gemeente zei volgens haar dat dat geen probleem was.