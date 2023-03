De versleten prieeljuweeltjes van Elswout: het Huisje van Ka-buur

Staatsbosbeheer is geld aan het inzamelen om de 'follies' op buitenplaats Elswout in Overveen op te knappen. Follies, afkomstig van het Engelse woord 'fool', zijn gekkige prieeltjes, waarbij het meer om het uiterlijk draait dan om de functie. Deze week neemt Rien de Vries van Staatsbosbeheer ons dagelijks mee langs een follie op Elswout. Maandag zagen we het Zocher Prieel, dinsdag de eeuwenoude Kluizenaarshut, gisteren de Russische Hut en vandaag gaan we met Rien naar het Huisje van Ka-buur. Waarom heet dat huisje eigenlijk zo?