Lichaam aangetroffen in water bij Fogostraat in Nieuw-West, duikers onderweg

Bij de Fogostraat in Nieuw-West is begin deze middag een lichaam in het water aangetroffen. Duikers zijn onderweg om het lichaam uit het water halen. Meerdere politieauto's, ambulances en de brandweer werden rond het middaguur opgeroepen. Het gebied is inmiddels afgezet en ook heeft de politie een container neergezet.

Op dit moment ligt het lichaam nog in het water, laat een woordvoerder van de politie weten. "Er zijn nu duikers onderweg naar de locatie. Dan zullen we het lichaam uit het water halen."

De persoon is overleden, bevestigt de politie. "Over de doodsoorzaak kunnen we nog niks zeggen, het kan namelijk nog wel even duren voordat het lichaam uit het water is gehaald en nog moet worden onderzocht."

De politie en het forensisch onderzoeksteam doet onderzoek naar de oorzaak van het voorval.