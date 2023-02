Velsen tekent deal met Hugo de Jonge voor 150 flexwoningen

In Velsen komen 150 nieuwe flexwoningen voor spoedzoekers. De gemeente heeft hier vanmiddag met onder andere woonminister Hugo de Jonge een overeenkomst over ondertekend. Het doel is de eerste bewoners in 2024 welkom te heten.

Omwonenden van drie locaties in de gemeente weten al waar de tijdelijke woningen zijn ingepland. Dat is aan de Valckenhoeflaan in Santpoort-Noord, bij VV Waterloo in Driehuis en bij Groot Helmduin. Er zijn informatieavonden geweest, maar nu is officieel dat er wordt gedacht aan 50 flexwoningen per locatie. Nog voor de zomer bespreekt de gemeenteraad dit plan. Locaties en aantallen kunnen dus nog wijzigen.

Metropool

Velsen was de eerste gemeente die medewerking verleende aan een grote overeenkomst met zes andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Deze werd vandaag ondertekend in Ouder-Amstel. In totaal komen er zo snel mogelijk meer dan 5000 nieuwe flexwoningen in de hele Metropool.

In Velsen heeft de gemeente bepaald dat de woningen voor een derde gaan naar asielzoekers en statushouders en voor twee derde komen er bijvoorbeeld jongeren en economisch daklozen (bijvoorbeeld pas gescheiden ouders) te wonen.

Permanente woningen

Op de plekken in Driehuis en IJmuiden moeten later permanente huizen komen, in plaats van dat de flexwoningen doorgaans vijftien jaar blijven staan. Maar omdat het nog wel eens veel langer kan duren voordat die permanente woningen er zijn en de woningnood hoog is, wil de gemeente eerst zo snel mogelijk de tijdelijke huizen neerzetten.

Om zorgen over het uiterlijk van de tijdelijke wijken weg te nemen, benadrukte de gemeente eerder al dat de tijdelijke woningen 'qua uitstraling niet te vergelijken zijn met containerwoningen'.