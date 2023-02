Huurhuizen staan lang leeg in Velsen: "Ketels en radiatoren waren nergens te krijgen"

Waarom staan huurhuizen in Velsen-Noord en IJmuiden soms lang leeg, terwijl er ook een woningcrisis is? Veel inwoners snappen hier niets van en de kritiek op de woningcorporaties groeit. "Ik snap dat een huurwoning soms niet gelijk weer bewoond kan worden", zegt Kees uit Velsen-Noord. "Maar aan de Kruisbeeklaan staat een huis al een jaar leeg." Woningbouwverenigingen lopen tegen allerlei beperkingen op, zeggen zij.

Het is inmiddels een veelgehoorde klacht op straat en op social media. Niet alleen in Velsen-Noord, maar ook in IJmuiden is leegstand volgens inwoner Karen schering en inslag. "In de Bloemstraat, het Sam Vlessinghof, op de Bik- en Arnoldkade en in de Schiplaan staan vele huizen leeg", viel haar een tijdje geleden op. Die leegstand is onbegrijpelijk in deze tijden van woningnood, vinden de Velsenaren.

Tijd om navraag te doen bij de woningbouwverenigingen, die begrip hebben voor de klacht. In een ideale situatie zit er nog geen dag tussen het gaan van de één en het komen van de ander in een huurhuis, zeggen de woningbouwverenigingen Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen. Maar zo gaat het lang niet altijd, want zeker in die plaatsen zijn de huizen meestal zestig jaar of ouder.

'Bijzonder'

In de Kruisbeekstraat gaat het wel erg ver, wat Kees betreft: "Ik vind het bijzonder dat een groot huurhuis een jaar leegstaat", zegt hij. De woningbouwverenigingen zeggen 'heel goed te begrijpen' dat mensen daar vraagtekens bij zetten. "Maar we leggen het graag uit", zegt een woordvoerder van Velison.

Dat een huis soms een paar weken of zelfs maanden leegstaat, komt door allerlei verschillende dingen, ziet Tamar Hagbi, directeur van Woningbedrijf Velsen. Ten eerste: "De woningen in Velsen-Noord zijn in relatief slechte staat." Dus is het niet gek dat er vaker één en ander opgeknapt moet worden dan wanneer een nieuwer huurhuis op de markt komt.

De woordvoerder van Velison: "Zeker als een bewoner er lange tijd heeft gewoond, is het logisch dat er het een en ander moet worden vernieuwd voordat de woning weer kan worden doorverhuurd. We doen dat in een lege woning, omdat de nieuwe bewoner er dan geen last van heeft."

Ketels en radiatoren nergens te krijgen

Hagbi: "Al decennia geleden hebben de meeste huizen aan de Schulpweg centrale verwarming gekregen. Maar niet iedereen wilde dat toen. Dat zijn huizen uit 1961: mensen die daar hun hele leven gewoond hebben overlijden of verhuizen. Voor elk huis zonder CV-ketel dat weer op de markt komt, moet een radiator besteld worden. Ketels en radiatoren waren afgelopen jaar op een gegeven moment nergens te krijgen."

Zo zijn er nog veel meer dingen die bij oude huizen vervangen moeten worden, voordat er een nieuwe bewoner inkomt. Veel huurhuizen van de corporaties zijn zestig jaar of ouder. Dan komt het regelmatig voor dat er een nieuwe keuken of badkamer in moet. Dan ben je zo een paar weken verder, zegt Hagbi. "Afgelopen jaar was de levertijd van een keuken 3 maanden."

Dan gaat het om échte leegstand, want in Velsen-Noord komt woonfraude volgens haar ook veel voor. "Als mensen gaan samenwonen houden ze dan bijvoorbeeld ook hun goedkope huurhuis aan. Dat verhuren ze door, of ze laten het leeg staan, waardoor anderen weer langer op de wachtlijst moeten blijven staan. Maar dan kan de buurman best denken: 'goh, dat staat lang leeg.'

'Magic mix'

En je hebt nog de bureaucratie. Hagbi: "We willen een 'magic mix' in de wijk, van alles wat. Een goeie mix hangt ook samen met een leefbare wijk", legt Hagbi uit. "Dus leraren en zorgverleners naast de mensen met een indicatie, zoals mensen met een beperking, of met schulden of statushouders." Om dat te kunnen sturen, is soms ook wat tijd nodig.

De woordvoerder van Velison: "Soms hebben we even 'wisselwoningen nodig' voor huurders voor huurders die vanwege een onderhoudsproject tijdelijk niet in hun eigen huis kunnen blijven."

Te koop op Funda

Het is niet duidelijk hoeveel huurhuizen er nu in totaal precies leegstaan. Hoeveel particuliere huurhuizen er precies leegstaan is niet duidelijk, er zijn geen cijfers van. Ook van Woningbedrijf Velsen is het precieze getal onduidelijk. Van Velison staan 5 van de 776 huizen op dit moment leeg.

In het geval van het lang leegstaande huis aan de Kruisbeekstraat in Velsen-Noord gaat het waarschijnlijk om particuliere verhuur: "Het huis staat inmiddels te koop op Funda", weet Kees. Wat niet helpt bij deze groep huurhuizen is dat de gemeente 'geen regelgeving heeft om particuliere verhuur af te dwingen om leegstand tegen te gaan'. Hoeveel particuliere huurhuizen er precies leegstaan is niet duidelijk, er zijn geen cijfers van.