Ook minderjarige jongen opgepakt voor mislukte pepperspray-beroving Heerhugowaard

Voor een mislukte beroving afgelopen maandag in Stadspark De Parel in Heerhugowaard is nu ook een minderjarige jongen aangehouden. Eerder pakte de politie al een 20-jarige Alkmaarder op. Het slachtoffer kreeg door zijn belagers pepperspray in zijn gezicht gespoten.

Dief gebruikt pepperspray om Heerhugowaarder in park te beroven - Foto: Inter Visual Studio

"Ik doe verder geen uitspraken over de tweede verdachte", stelt een politiewoordvoerder tegen mediapartner Dijk en Waard Centraal. Volgens de zegsman gaat het om een jongen die 'zeker voorlopig nog niet meerderjarig' is. "En in dat soort gevallen zeggen wij niks over de leeftijd en woonplaats van de verdachte." Het is maandag even na 15.00 uur wanneer het Heerhugowaardse slachtoffer bedreigd wordt door twee jongemannen met een soort steekwapen. Hij weigert mee te werken en wordt met pepperspray bespoten. Hij weet te ontkomen en de daders vertrekken zonder buit in de richting van de skatebaan. Het opgepakte tweetal zit niet meer vast. Ze blijven wel verdachten in het onderzoek.