Carillon klinkt voor vrede en hoop: Oekraïense liederen in Enkhuizen

Het carillon in de Zuidertoren van Enkhuizen laat vanavond enkele Oekraïense liederen horen. Deze nummers worden aangevuld met bekendere muziek over hoop. Stadsbeiaardier Frits Reynaert speelt deze werken om slachtoffers en vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne een hart onder de riem te steken. Het is namelijk een jaar geleden dat de Russen het land binnenvielen.

De oorlog in Oekraïne blijft voortduren, en de impact is groot. Miljoenen mensen hebben het land moeten ontvluchten, en zijn onder meer in Nederland terecht gekomen. Enkhuizer burgemeester Eduard van Zuijlen is blij dat de stadsbeiaardier een bijdrage wil leveren.

"Wat is het mooi dat hij met een van onze oude, heel bijzondere carillons de Oekraïners in onze stad een hart onder de riem wil steken", zegt de burgemeester. Het onderstreept volgens Van Zuijlen nogmaals de breed gevoelde gastvrijheid in Enkhuizen. "En daar ben ik heel blij mee."

Nationale samenwerking

De Oekraïense nummers en muziek over hoop zijn vanavond tussen 19.30 en 20.00 uur te horen bij de Zuiderkerk in Enkhuizen. Dit gebeurt als onderdeel van een landelijk initiatief. Hierbij is het doel om zo veel mogelijk carillons in Nederland tegelijkertijd te laten klinken. Dit gebeurt als een oproep voor vrede en om mensen te verbinden. Maar ook om medeleven te tonen voor slachtoffers van de oorlog.