Verdachte (28) mysterieuze Hoornse achtertuinmoord blijft veertien dagen langer vast

De verdachte werd afgelopen dinsdag aangehouden en zit in volledige beperking. Hij is voorlopig de enige verdachte en de politie onderzoekt verder wat zijn rol is bij de dood van de Horinees.

Het lichaam van Marvin werd op 2 januari in een tuin op de Boedijnhof in Hoorn gevonden. "Daar zag ik een man op een tuinstoel voorovergebogen liggen op een tafel. Hij had een zwart voorwerp in zijn rug zitten. Ik kon het niet heel goed zien, maar het leek op een mes", vertelde een buurvrouw eerder aan NH Nieuws. De zaak riep veel vragen op.

Oud en nieuw

Een dag eerder was het slachtoffer al als vermist opgegeven. Tijdens oud en nieuw zou hij bij een feest bij een overbuurman zijn geweest, waar ruzie zou zijn ontstaan. De politie is op 1 januari twee keer in het Boedijnhof geweest. Eén keer vanwege de vermissing van Marvin, maar ook voor een melding van een mogelijke vechtpartij.