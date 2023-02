De spagaat van Texel: 4 miljoen toeristen op 13.000 bewoners, is dat te veel?

In deze zonnige voorjaarsvakantie wordt Texel weer druk bezocht door toeristen en dagjesmensen. Broodnodig voor het eiland, maar veel Texelaars hebben ook last van de drukte. Het eiland worstelt al jaren met het vinden van de juiste balans en daarom werkt de gemeente nu aan strengere regels. Er slapen naar schatting 4 miljoen mensen per jaar op het eiland. Moet de rem op het toerisme of is er juist ruimte voor meer?

De meningen over of Texel te vol is, zijn verdeeld. Vraag het een gemiddelde Texelaar en die zal aangeven dat het te druk is. Iemand uit de toeristische sector zal zeggen dat het wel wat drukker mag. Een ding staat vast: het is een belangrijke sector voor het eiland. Maar liefst 80 procent van de eilanders is afhankelijk van het toerisme.

Hoeveel toeristen er precies jaarlijks op het eiland verblijven, is moeilijk te zeggen. Het is niet eenvoudig om het aantal toeristen te berekenen, omdat niet alle overnachtingen worden meegerekend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die op het eiland verblijven via AirBnB of een bed and breakfast. "Er is een maximum van 45.000 bedden. De vraag is nu hoe dat geteld en gehanteerd moet worden", zegt Kees Boon van de Stichting Kernwaarden Texel.

Een nieuwe toerist

Er komen in elk geval miljoenen mensen per jaar, en ook is de toerist zelf veranderd. Voor de coronapandemie waren de toeristen vooral natuurliefhebbers die gingen kamperen, fietsen en wandelen. Tijdens de coronajaren is er een periode geweest waarin reizen naar het buitenland verboden was, maar binnenlandse reizen waren toegestaan. In die tijd kwamen de mensen die eerst over de boulevards van de Costa del Sol liepen, nu richting het waddeneiland.

Hier was het eiland niet volledig tegen opgewassen. De wensen van de toeristen veranderden. Natuur maakte plaats voor cocktails. Dat gedrag sloot niet even goed aan bij wat Texel te bieden had, zag ook VVV-directeur Frank Spooren in: "Als je gewend bent in een all inclusive resort op je wenken bediend te worden, is een tripje Texel gewoon anders."