De Peiling: mijn favoriete pretpark is...

De Efteling was deze week in het nieuws omdat diverse elfjes in Droomvlucht een kleur krijgen. Naast witte elfjes zijn er voortaan dus ook elfjes met andere huidskleuren te vinden. Zo met de voorjaarsvakantie voor de deur en genoeg tijd voor leuke activiteiten, vragen wij ons af: welk Noord-Hollands pretpark ga jij graag naartoe?

De voorjaarsvakantie komt eraan en dat betekent tijd voor leuke activiteiten! Een stuk wandelen, een avondje naar de bioscoop of misschien wel een dagje pretpark. In Noord-Holland is er in elk geval genoeg te beleven op pretparkgebied.

De meeste van deze parken zijn fijn kleinschalig. Denk bijvoorbeeld aan Oud Valkeveen, het al bijna 100 jaar oude speelpark in Naarden. Of Speelpark de Goudvis in Sint Maartensvlotbrug dat met drie overdekte speelparadijzen meer dan 2200 vierkante meter speelplezier biedt!

Aan welk pretpark koester jij warme herinneringen? En ga je er nog wel eens op uit naar een pretpark? Praat dan mee in De Peiling!