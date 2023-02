Domper voor de watersport: Staande Mastroute in Noord-Holland langdurig gestremd

Noord-Holland zit op slot voor de recreatievaart doordat de Staande Mastroute op meerdere plekken is gestremd. De Coenbrug over de Zaan is al sinds mei 2021 in storing, er wordt gewerkt aan de Zaanbrug en één van de verkeersbruggen over de Nauernache Vaart in Krommenie is sinds eind vorig jaar kapot.

De werkzaamheden aan de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer liggen redelijk op schema. De oude brug is gesloopt en de bouw van de nieuwe brug is gestart. Naar verwachting zal de brug aan het eind van dit jaar klaar zijn.

"De brug is gebouwd in 1965 en de betreffende onderdelen zijn niet meer verkrijgbaar. Deze moeten daarom opnieuw ontworpen en gemaakt worden. Ook moeten beton- en staalconstructies gerepareerd worden", laat het Watersportverbond weten. De brug zal in ieder geval heel 2023 nog gestremd zijn en mogelijk ook in 2024 nog.

De grote boosdoener voor de schepen die niet over zee, maar binnendoor willen varen, zijn de bruggen over de Zaan. Zo werd eind april 2021 de Coenbrug na lange renovatie weer opgeleverd, maar al snel ging de brug kapot . Onderdelen van de aandrijving en tandwielen zijn ernstig beschadigd.

De omvaar route voor de Zaan is de Nauernasche Vaart. Maar sinds november is de brug in Krommenie over de Nauernasche Vaart ook gestremd. Inmiddels is de brug weer beschikbaar voor het wegverkeer. Wanneer de brug weer bediend kan worden voor de scheepvaart is nog onbekend.

Waterplant problemen

De enige mogelijkheid - naast de Zaan en de Nauernasche vaart - om binnendoor van zuid naar noord (of andersom) te varen, is via het Noord-Hollands kanaal. Dit kanaal kent echter een doorvaarthoogte beperking van 7.05 meter. "Niet iedereen wil of kan met de boot over de Noordzee of het IJsselmeer", vertelt Truida Bakker van het Watersportverbond.

Op het IJsselmeer is veel overlast van waterplanten. “En voor een paar dagen varen haal je niet zomaar even de mast van je boot. Watersporters zullen hun boot ergens anders neerleggen en passanten zullen Noord-Holland gaan mijden. Voor de watersport in dit gebied is dit een grote domper", aldus Bakker.