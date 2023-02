Pand uitgebrande Poolse supermarkt Aalsmeer snel weer in gebruik als winkel en woning

Het pand in de Aalsmeerse Ophelialaan dat eind 2020 doelwit was van een aanslag, wordt binnenkort weer in gebruik genomen als winkel en appartement. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Aalsmeer tegen NH Nieuws, op de dag dat de aanslagplegers horen dat zij tot acht jaar de cel in moeten.

Pand in Aalsmeerse Ophelialaan ruim twee jaar na aanslag op Poolse supermarkt - NH Nieuws/Bart van Zutphen

De troosteloze aanblik van het pand wordt al tijden verhuld met een idyllische afbeelding van de Aalsmeerse watertoren. Een bedrijfsbus, een afvalcontainer en een dixi verraden dat er letterlijk werk aan de winkel is. Binnen staan de nodige machines en apparatuur, zo blijkt als NH Nieuws een blik naar binnen werpt. Over de termijn waarop het pand weer in gebruik wordt genomen, zegt de woordvoerder dat dat 'eerder binnen weken dan binnen maanden' zal zijn. Bekijk het fragment hieronder voor een indruk van de straat. Tekst gaat door onder video

Ophelialaan in Aalsmeer, ruim twee jaar na aanslag op Poolse supermarkt Biedronka - NH Nieuws

Ondernemers in de buurt willen niet voor camera reageren, maar vertellen NH Nieuws anoniem dat de explosie geen blijvende gevolgen heeft voor hun omzet of de buurt. "In het begin was het een beetje unheimisch, maar het is overgewaaid."

"Zo'n uitgebrand pand in de straat is erg lelijk" Winkelier Ophelialaan

De betreffende ondernemer is blij dat er binnenkort weer een winkel in het pand komt en gaat ervan uit dat dat geen Poolse supermarkt van dezelfde eigenaar zal zijn. "Maar jammer dat het zo lang heeft moeten duren." Een andere winkelier in de straat - op zo'n honderd meter van de getroffen Poolse supermarkt - vertelt dat zijn klandizie niet onder de aanslag heeft geleden. "Maar zo'n uitgebrand pand in de straat is erg lelijk." Omdat het pand in particulier eigendom is, kan de gemeente niets zeggen over toekomstige huurders van het pand. 'Megadoffe knal', veel schade Het is in de nacht van 7 op 8 december 2020 rond 3.00 uur als bewoners van de Ophelialaan en aangrenzende straten worden opgeschrikt door een 'megadoffe knal'. Door de explosie brak er niet alleen brand uit in de winkel, maar ook in de bovengelegen woning. De bewoners weten de woningen bijtijds te verlaten.

Lees ook Aanslagengolf op Poolse supermarkten: het verhaal in vijf explosies

Als de brand bij daglicht is geblust, blijkt hoe groot de ravage is: de gevel van de Poolse supermarkt Biedronka is door de explosie volledig ontzet, het interieur is zwartgeblakerd en de inventaris ligt op straat. Ook een deel van de inboedel van de bewoners erboven is verloren gegaan, net als de auto van een andere buurtbewoner. Er raakt niemand gewond, maar de 88-jarige overbuurvrouw wordt onwel en ligt een week in het ziekenhuis. De kat van de bewoners boven de getroffen supermarkt overleeft de brand niet. Lafaards Eigenaar Mohamad vertelde voor de camera van NH Nieuws 'heel erg geschrokken te zijn'. Hoewel ook hij toen al van de recherche had gehoord dat het om een gerichte aanslag ging, had hij geen idee uit welke hoek het kwam. "Als mensen problemen met me hebben, komen ze het met me oplossen. Dan doe je niet zoiets. Dat doen lafaards." Artikel gaat verder onder de video.

Explosie legt Poolse supermarkt in as - NH Nieuws

Hoewel er in dezelfde nacht ook een Poolse supermarkt in Noord-Brabant doelwit is van een aanslag, weet dan nog niemand dat er nog drie aanslagen zullen volgen én een poging wordt verijdeld. Twee van die drie aanslagen en de poging vinden plaats in Beverwijk, waar een Poolse supermarkt in winkelcentrum Beverhof doelwit is. In navolging van zijn Beverwijkse collega Martijn Smit besloot burgemeester Gido Oude Kotte enkele dagen na de aanslag om tijdelijk camera's op te hangen. De eigenaar van de hengelsportwinkel naast de getroffen supermarkt liet destijds weten daar blij mee te zijn, maar wilde niet nu niet reageren.