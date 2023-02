Bewoners Westerstraat worden gek van vrachtverkeer door omleiding A.C. de Graafweg

Sinds de werkzaamheden aan de A.C. de Graafweg zijn gestart en omleidingsroutes zijn ingesteld is het 'een komen en gaan' van vrachtwagens op de Westerstraat in Spanbroek. Dat zegt buurtbewoner Henk Messchendorp, die zich met zijn buren al jaren hard maakt om veiligheid van de weg te verbeteren. Hij verbaast zich over hoe de provincie tegen de genomen verkeersmaatregelen aankijkt. "Ik vraag me af waarop ze dat hebben gebaseerd", vertelt hij. "Het zorgt bij ons voor veel onveilige situaties."

De provincie Noord-Holland maakte vorige week bekend dat zij positief terugkijken op de genomen maatregelen voor de omleidingsroutes van de A.C. de Graafweg. Om bestuurders te waarschuwen voor fietsers zijn spandoeken opgehangen. Ook werden er extra matrixborden geplaatst om automobilisten bewuster te maken van hun snelheid op de omleidingsroutes.

Naast deze maatregelen wordt gekeken of het mogelijk is om het vrachtverkeer, dat nu gebruik maakt van de omleiding in de West-Friese gemeentes, verder terug te dringen. De Provincie onderzoekt samen met Opmeer en Medemblik of het mogelijk om is een vrachtwagenverbod in te stellen. Bestemmingsverkeer zou dan nog wel van de wegen gebruik kunnen maken.

Verouderde weg

Henk Messchendorp en buurtbewoners van de Westerstraat in Spanbroek zijn al jaren bezig om de weg op te laten knappen. Eerst werd dit via de provincie gedaan, maar nu zij de verantwoordelijkheid over wegen doorgeschoven heeft naar de gemeenten zijn ze met de gemeente Medemblik in gesprek.

De vrachtwagens die nu vanwege de werkzaamheden aan de A.C. de Graafweg omgeleid worden via de Westerstraat zorgen voor schade en overlast, zegt Messchendorp.