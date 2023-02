NH Nieuws nu ook in het Oekraïens: "Het helpt bij de inburgering"

NH Nieuws biedt vanaf nu de mogelijkheid artikelen in het Oekraïens te lezen. Precies een jaar na de inval van Rusland in Oekraïne kent Noord-Holland een groeiende Oekraïense gemeenschap, en daardoor een steeds grotere vraag naar verhalen over én voor de Oekraïense vluchtelingen. Het vertalen van artikelen is een logische ontwikkeling in deze tijd, vindt hoogleraar Mediastudies Mark Deuze.

Читайте цю статтю повністю українською від сьогодні, oftewel: 'lees dit artikel vanaf vandaag ook volledig in het Oekraïens'. Deze optie was al beschikbaar voor de geïnteresseerde Spaanse en Turkse inwoners uit Noord-Holland, maar vanaf nu dus ook voor de Oekraïense gemeenschap.

De redactie van NH Nieuws ziet een groeiende Oekraïense gemeenschap in de regio en vindt het van belang dat ook zij het nieuws uit Noord-Holland kunnen volgen. Zo schreef NH Gooi afgelopen jaar een aantal keer over de Oekraïne-opvang in Hilversum, maar de verhalen kwamen nauwelijks terecht bij de vluchtelingen zelf.

De Oekraïense Rymma Kadomets en Natalia Tckachenko reageren positief op het bericht dat het nieuws nu ook in hun eigen taal beschikbaar is. "Wat fantastisch", zegt Tckachenko verrast in haar eigen restaurant aan de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum. Zowel Tckachenko als Kadomets ontvluchtten Oekraïne na de Russische inval op 24 februari, vandaag precies een jaar geleden.

Integratie via media

Mark Deuze, hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, ziet een 'belangrijke en wezenlijke rol' weggelegd voor de journalistiek. "Door ons werk in verschillende talen aan te bieden help je bij de inburgering. De belangrijkste manier hoe vluchtelingen zich oriënteren in een nieuwe samenleving is via media."

De hoogleraar noemt het vertalen van artikelen een logische ontwikkeling in deze tijd. "We leven in een globale samenleving. De hele wereld loopt door elkaar heen in Nederland, net zo goed als in de meeste andere landen. Er is al heel lang een goed argument te maken voor de journalistiek om zich internationaler te oriënteren."

Het nieuws gaat volgens Deuze niet alleen Nederlanders of Hilversummers aan, maar juist iedereen. "Als je naar de koppen in de krant kijkt of naar de thema’s in het journaal, dan zijn het bijna altijd thema’s die grensoverschrijdend zijn. De aandelenkoers, vluchtelingenproblematiek, klimaat, allemaal dingen die zich niets aantrekken van landsgrenzen."

Feilbaar algoritme

De artikelen van NH Nieuws worden vertaald door middel van kunstmatige intelligentie. Feilloze Oekraïense artikelen worden daarom ook niet verwacht. Bij het wijzigen van de taal, rechtsboven het artikel, verschijnt dan ook deze tekst: 'Het originele artikel is in het Nederlands gemaakt door onze redactie. Dit artikel is automatisch vertaald door een algoritme en kan hierdoor fouten bevatten'.

Toch vindt Deuze dit voor nu de best mogelijke optie. "Er is veel discussie over AI, maar in zo’n geval lost het een tijdrovende en dure taak op."