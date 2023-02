Grote stroomstoring in Amsterdam en Diemen, monteurs onderweg

In Diemen en Amsterdam zitten deze ochtend honderden tot duizenden huishoudens zonder stroom. De stroomstoring is naar verwachting rond 10.15 opgelost.

Liander laat weten dat de huidige stroomstoring de huishoudens van de postcodes 1102, 1111 en 1112 treft. In totaal gaat het om zo'n 43 straten die zonder stroom zitten.

De precieze oorzaak van de storing is nog niet bekend. De monteurs zijn onderweg en volgens een inschatting zal de storing nog voor de middag zijn verholpen.

Afgelopen maand waren er ook al twee stroomstoringen in Amsterdam. Toen zaten er zo'n 1.100 woningen rond de Sloterplas in Nieuw-West een avond in het donker. Ook waren er in Bos en Lommer en het Oostelijk Havengebied stroomstoringen. Het ging toen in totaal om 2.000 huishoudens.