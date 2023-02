Royal FloraHolland zegt bonden nieuw gesprek toe, acties op veiling opgeschort

Acties en stakingen op de veiling in Aalsmeer zijn voorlopig van de baan. Vakbonden FNV en CNV dreigden met acties als de directie van Royal FloraHolland niet voor vanmiddag 12.00 uur zou ingaan op de eisen voor een nieuwe cao. Zo ver is het nog niet, want de bonden zijn uitgenodigd voor een nieuw gesprek.