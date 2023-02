Is het Spaarne geschikt voor waterreiniger? Gemeente betaalt helft van onderzoek

Wanneer je over de Spaarndamseweg in Haarlem loopt kan je in de toekomst een vreemde rij bubbels uit het Spaarne zien komen. De bubbels moeten ervoor zorgen dat afval naar de zijkant van de rivier drijft en in een afvalcontainer komt. "Dit bellenscherm werkt ontzettend goed. 86% van het zwerfafval wordt hiermee weggehaald", vertelt Karen Blanken van Stichting SUPmission.

Normaal gaat Karen op de sup afval te lijf, maar heeft met haar stichting de gemeente benadert om de 'the great bubble barrier' zoals het systeem heet, naar Haarlem te halen.

Het systeem ligt al in Katwijk en Amsterdam en laat daar goede resultaten zien. "Haarlem is het laatste afvoerstation naar de Noordzee, daarom moet het juist hier komen. Wij kunnen zoveel betekenen voor de Noordzee."

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat het Spaarne een geschikte plek is voor het bellenscherm, dan nog is deze niet zomaar aangelegd. De kosten voor het systeem zijn al snel drie en een halve ton. De stichting Supmission is daarom een crowdfunding begonnen. Voor de helft van het bedrag is al een financier gevonden. "Als het bellenscherm hier kan worden geplaatst, moet de gemeente met de provincie haar uiterste best doen om het te realiseren", vindt Krouwels.