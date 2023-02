Alkmaar aA nl Ons Dorp: schuinhangende schepen met schoolkinderen op het Alkmaarse water

In de jaren '30 voeren passagiersschepen af en aan in Alkmaar. Schoolreisjes, een dagje vliegtuigen kijken op Schiphol, naar Texel of de Zaanse Schans. Tot ongeveer halverwege de vorige eeuw was het heel gebruikelijk om per boot te reizen. Alkmaar-Packet was een van de bekendste ondernemingen die vanuit Alkmaar voeren, met tientallen passagiersschepen, een eigen opstapplaats en een scheepswerf.

Twee uur en drie kwartier varen naar Amsterdam, via Akersloot, Marken-Binnen, Knollendam, Wormerveer en Zaandam, zo staat vermeld op een dienstregeling uit 1906. De concurrentie tussen de verschillende scheepsmaatschappijen was moordend. Alkmaar-Packet verloor uiteindelijk de strijd om de bootdienst naar Texel van TESO. In de jaren '60 was het gedaan met de drukte aan de Alkmaarse kade en ging het bedrijf failliet.