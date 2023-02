Op zoek naar de ontsnapte zwarte wouw in Anna Paulowna

Uit landgoed Hoenderdaell is een Zwarte wouw ontsnapt. Het lukte de roofvogel om tijdens het voedermoment de vleugels te nemen. Tot op de dag van vandaag is het nog niet gelukt om het beest te vangen. NH Nieuws ging samen met directeur Robert Kruijff op zoek.

De zwarte wouw is een roofvogel uit de familie havikachtigen. Ondanks zijn naam heeft hij een bruinachtige kleur. Het beest wordt rond de 60 centimeter lang en is vooral te herkennen aan zijn gevorkte staart.

Maar hoe vang je een roofvogel? "Dat is een goeie vraag", geeft directeur Kruijff toe. Maar de Wouw is niet compleet spoorloos. Oplettende omwonenden en wandelaars hebben de ontsnapte vogel al weleens gezien en ook vastgelegd op beeld. Kruijff benadrukt wel: "laat het vangen alsjeblieft aan ons over."

Niet voor een gat te vangen

De vogel wist te ontsnappen tijdens het voedermoment. Normaliter is dat geen probleem, want een groot net moet de vogels dan tegenhouden. Maar dit beest wat niet voor een gat te vangen, via een grote opening wist deze slimmerik te ontkomen. Af en toe vliegt hij nog eens langs het landgoed om te kijken hoe het gaat met zijn familieleden, maar hij laat zich tot dusver niet vangen.

"Het bevalt hem wel heel erg goed om zo buiten rond te vliegen", vermoedt directeur Kruijff. "Misschien gun ik het hem ook wel."