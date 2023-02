Agrarische ondernemers reiken puzzelstukje aan voor natuurnetwerk in de provincie

Ontslagen worden, terwijl je daarvoor een positief beoordelingsgesprek hebt gevoerd. Zo voelt het voor paardenpensionhouder Rutger van der Peet uit Vogelenzang. Zijn bedrijf staat met een aantal andere agrarische ondernemingen op de nominatie van de Provincie Noord-Holland om onteigend te worden voor het Natuurnetwerk Nederland. Hij heeft samen met buren zelf een oplossing bedacht.

Gedeputeerde Esther Rommel (2e rechts) neemt het rapport in ontvangst. - NH Nieuws / Geja Sikma

Gisteren stond hij op de stoep bij gedeputeerde Esther Rommel om het onderzoeksrapport 'Ons Perspectief' aan te bieden waarin de gemeente Bloemendaal, grondbezitters en ondernemers uitleggen hoe zij buiten het NNN kunnen vallen. Want de bloembollenkwekers, melkvee- en paardenpensionhouders zijn niet te beroerd om mee te denken en oplossingen te verzinnen voor het vraagstuk waar de provincie mee worstelt. Namelijk: natuur langs de hele kust van zee tot meren met elkaar verbinden. Voor 93 procent is dat al gelukt, maar de laatste zeven procent is nog een puzzel waar de provincie de weidelanden van de ondernemers voor nodig heeft.

Onbegrijpelijk, vindt Van der Peet. "Voor de uitbreiding van het Natuurnetwerk kunnen wij zo een ander gebied aanwijzen dat al in handen is van overheidsinstanties. Dit gebied is al natuur en sluit aan op het NNN. De inrichting daarvan zou veel geld besparen. Daarvoor hoeft de provincie niet ons cultuurhistorisch erfgoed te claimen.”

"Deze gronden zijn al decennialang in onze families. Dat laten we niet zomaar achter ons" Rutger van der Peet, paardenpensionhouder

Overigens hebben de agrarische ondernemers eerder afspraken gemaakt met de gemeente Bloemendaal over het toekomstbestendig maken van de bedrijven in deze regio. Het voelt daarom ook als een steek onder water. "Het is alsof je eerst een positieve beoordeling van je baas krijgt, dan krijg je opeens ontslag en gaat iedereen die er nauwelijks iets vanaf weet zich ermee bemoeien. Dan gaat er iets niet goed.” Overigens staat de gemeente Bloemendaal pal achter de ondernemers en is het rapport in opdracht van de gemeente tot stand gekomen.

Hakken in het zand Volgens Van der Peet zijn de ondernemers helemaal niet tegen natuur. Een natuur-agrarische combinatie past volgens hem prima binnen een bedrijf. "Als wij de hakken in het zand gaan zetten dan gaat deze ‘ontslagprocedure’ nog jaren duren. Terwijl ik en mijn collega’s bereid zijn om mee te werken om meer biodiversiteit te creëren op ons land en om tegelijkertijd ons bedrijf voort te zetten. Een samenwerking zou veel productiever zijn. Door de voorgestelde gebieden uit ons plan is het voor de provincie gemakkelijker en goedkoper om haar deadline van 2027 te halen. Bovendien besparen ze heel veel belastinggeld.”