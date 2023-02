Belofte: aantal flexwoningen voor spoedzoekers loopt op tot boven 5000

Ruim 5000 spoedzoekers in de Metropoolregio Amsterdam kunnen komende jaren terecht in een nieuwe flexwoning. Vooral gevluchte Oekraïners, economisch daklozen en starters op de woningmarkt krijgen voorrang. Het enorm tekort aan sociale huurwoningen wordt hiermee deels opgelost, beloven zeven gemeenten en woonminister Hugo de Jonge.

De containerwoningen aan de Verzetslaan in Purmerend. - RTV Purmerend/Evert Ruis

De zeven gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en Hugo de Jonge hebben vanmiddag in Ouder-Amstel schriftelijk vastgelegd dat er zo snel mogelijk tot 5400 flexwoningen worden gebouwd. Zij tekenden een overeenkomst waarin ze verklaren dat ze zich 'tot het uiterste inspannen' om de meeste van deze nieuwe noodwoningen voor eind 2024 bewoonbaar te maken. Dat betekent onder meer dat bouwprocedures worden versneld. De gemeenten leggen zich er echt op vast dat de woningen komen, stelt een woordvoerder van Metropoolregio Amsterdam. Het rijk stelt 14 miljoen euro beschikbaar om de bouw te versnellen. Per gemeente verschilt het voor wie de tijdelijke huizen zijn bedoeld. Daar moeten in veel gevallen de gemeenteraden ook nog over beslissen. Het kan voorkomen dat een groot deel van de flexwoningen, zoals 540 in Ouder-Amstel, ook bedoeld zijn voor spoedzoekers van buiten de gemeente.

Hier komen de duizenden flexwoningen: Noord-Holland Amsterdam: Strandeiland 380 nieuwe flexwoningen Gaasperdammerstrook 680 Appelweg 63 Riekerhaven 257 Amsterdam heeft in de overeenkomst vastgelegd dat voor 1 april nog bekend wordt gemaakt op welke locaties nog eens 1500 tot 2000 flexwoningen komen. Zaanstad: Noorderveenweg Assendelft 136 De Hemmes Zaandam 72 Poelenburg Zaandam 250 Zaanstad wil de komende vijf jaar het aantal flexwoningen uitbreiden tot 750. De nieuwe locaties zijn nog niet bekendgemaakt. Velsen: Groot Helmduin IJmuiden 50 Waterloo Driehuis 100 Haarlemmermeer: Planeetbaan Hoofddorp 26-100 Nog onbekende locatie 130 Ouder-Amstel: De Nieuwe Kern 450 Nog onbekende locatie 100 Flevoland Lelystad: Potentiële nieuwe locatie: sportveld van voormalige Scholengemeenschap Lelystad circa 200 woningen. Almere: Woonzorgcentrum 3KNS 224 Annapark 200

Bij de ondertekening in Ouder-Amstel zei minister Hugo de Jonge: "De snelste manier om woningen te realiseren, is door het plaatsen van flexwoningen. Die zijn hard nodig, want er is een ernstig tekort aan woonruimte. De nieuwe generatie flexwoningen zijn modulair, van hoge kwaliteit en herbruikbaar. Vijfduizend is een mooi aantal en een goed begin. Hopelijk volgen er meer gemeenten." Winst De andere 23 gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kunnen namelijk ook nog meedoen met de vandaag getekende overeenkomst. Dan moeten ze wel eerst geschikte locaties hebben. Mochten die gemeenten erbij komen, dan neemt het aantal flexwoningen verder toe. Volgens de MRA is de winst van het afsluiten van een overeenkomst met meerdere steden tegelijk, dat er binnen de Metropoolregio kan worden samengewerkt en zaken op elkaar afgestemd. Daarmee is veel tijdwinst te behalen. Veel beloofde woningen kunnen er bijvoorbeeld komen omdat er afspraken worden gemaakt binnen de MRA waar de tijdelijke woningen na tien tot vijftien jaar opnieuw worden neergezet. Een 'taskforce Flexwoningbouw' gaat ook op zoek naar nieuwe, geschikte bouwlocaties in het metropoolgebied.

Dit artikel is gemaakt door de Metropoolredactie. De redactie is een samenwerking van NH Nieuws, Omroep Flevoland en AT5 en is journalistiek onafhankelijk. De omroepen ontvangen hiervoor een financiële bijdrage van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Suggesties, tips of vragen kun je mailen naar [email protected]