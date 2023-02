Foto Kiekie bestaat vijftig jaar: de solovoorstelling van Jan Doetjes is bijna klaar

Het is een bijzonder jubileum. Foto Kiekie in Beverwijk bestaat vijftig jaar. In die halve eeuw is de zaak van Jan Doetjes (74) geëvolueerd van een fotozaak in een mini-museum voor overjarige fototoestellen en videocamera's. Jan Doetjes is er de goedlachse en luidruchtige 'conservator.'

De laatste jaren is de fotozaak veranderd in een klein museum. Iedereen die oude filmapparatuur kwijt wil, gaat naar het Kuenenplein. Je struikelt er over de video- en fotocamera's. Toch is dat niet de grootste attractie. Dat is de baas zelf. Doetjes mag door gezondheidsklachten dan soms wat moeizaam warmdraaien, in de loop van de ochtend vindt hij zijn lach terug. Wie een beetje mazzel heeft trakteert hij op een mini-concert. Dan schraapt Doetjes zijn keel, checkt de tekst op zijn telefoon en zingt een nummer van zijn helden Timi Yuro of de Bintangs.

Tijd is een relatief begrip in het leven van Jan Doetjes. Aan de gevel van zijn winkel hangt een bord dat het veertigjarig jubileum aankondigt. De klok staat stil, maar de winkel draait door. Behalve een harde kern van vaste koffiedrinkers, heeft hij het druk. "Veel mensen die oude dia's willen digitaliseren én natuurlijk klanten die een pasfoto laten maken. Drukker hoeft niet. Ik vind het prima zo. Wat heb ik nog te willen? Ik vind het al knap dat ik het zo lang in mijn eentje heb volgehouden."

Dijk van een foto

Hij is jarenlang met de Bintangs meegereisd naar concerten. Zijn grootste verdienste uit die tijd is dat een foto van zijn hand de cover werd van één van de LP's. "Ik had helemaal de opdracht niet, maar in Paradiso stond ik helemaal vooraan en lukte het me een prachtige foto te maken. Frank Kraaijeveld (leider van de band, red.) was onder de indruk. 'Een dijk van een foto', zei hij. "Dat wordt de cover van de plaat!"

Als verhalenverteller gaat Jan Doetjes nog wel een tijdje mee. Maar of zijn winkel nog lang openblijft, vraagt hij zich af. "Ik word 75. Ik vind het wel mooi geweest langzamerhand. Vijftig jaar bestaat deze zaak Daar ben ik best trots op. Ik ben al jaren directeur, administrateur, schoonmaker en verkoper ineen. De onemanshow is een keer afgelopen.".