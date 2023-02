Eerste deelnemers stemhulp Kieskompas: meerderheid wil geen verzet tegen stikstofbeleid

De provincie moet zich niet verzetten tegen het landelijk stikstofbeleid om boeren te beschermen. Dat vindt bijna de helft van de deelnemers die tot nu toe Kieskompas heeft ingevuld. In een week tijd is de stemhulp voor de Provinciale Statenverkiezingen, opgesteld in samenwerking met NH Nieuws, al 40.000 keer gebruikt.

Na een gewogen correctie blijkt dat vooralsnog 47% vindt dat de provincie zich niet moet verzetten tegen het stikstofbeleid, 12% is neutraal. Na Utrecht is er in Noord-Holland daarmee de meeste steun. Maar dat betekent niet dat er geen verzet is, integendeel zelfs. Want 38% van de invullers vindt wel dat de provincie de kont in de krib moet gooien.

De meeste steun voor het beleid komt uit de leeftijdsgroep 18 tot en met 34 jaar, gevolgd door de groep 35 tot en met 49 jaar. Onder de 50+-ers zie je juist dat meer mensen zich verzetten tegen de stikstofplannen.

Minste steun bij BBB-stemmers, meeste bij BIJ1

Kijken naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen (17 maart 2021) komt de meeste steun voor het stikstofbeleid van BIJ1-stemmers (90%), die overigens niet meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland. Gevolgd door GroenLinks(88%) en Volt (85%).

Niet geheel verrassend komt de minste steun van de BoerBurgerBeweging (BBB)-stemmers. 0% steunt de stikstofplannen. Ook vanuit de achterban van Forum voor Democratie (4%) en de PVV (7%) is er amper begrip voor het beleid.

Wel of niet boeren gedwongen uitkopen

Over het gedwongen uitkopen van boeren om de stikstofuitstoot terug te dringen is grote verdeeldheid. Een kleine meerderheid van 47% is het hier niet mee eens, terwijl het voor 42% wel bespreekbaar is.

Hieronder kun je de Noord-Hollandse Kieskompas invullen. Het kan even duren voor de tool hieronder geladen is.